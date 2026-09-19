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Царьград

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Зеленский похвастался видео с работой украинского дрона-перехватчика «Гераней»

Зеленский похвастался видео с работой украинского дрона-перехватчика «Гераней»

Зеленский опубликовал видео с дроном-перехватчиком, который должен бороться с «Геранями».Зеленский показал первые кадры работы нового украинского дрона-перехватчика, который был создан, чтобы бороться с русскими реактивными «Геранями».

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