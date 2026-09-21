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Россиянам объяснили, как получить деньги за поломку авто из-за топлива

Россиянам объяснили, как получить деньги за поломку авто из-за топлива

Ключевыми доказательствами станут результаты независимой экспертизы топлива, техническая экспертиза автомобиля, документы из сервиса и подтверждение факта заправки Если после заправки автомобиль начал издавать стучащие звуки, потерял мощность или возникли проблемы с запуском, рекомендуется прекратить движение.

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