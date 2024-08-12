Майор Гром Пожалуй, главным итогом последних суток стало то, что их быстрое продвижение мы остановили (если вы слышали о новых заходах куда-то, то это фейки).
Увидеть Пятёрочку и… Для этого пришли?
Комментарии
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NД
Nina Данилова
Если бы в Великую Отечественную рассуждали так,то мы бы сейчас так не существовали,утюжить их на каждом метре нашей земли этих нацистов,да Украину очистить от этой нечисти
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3 час.
Людмила Лиханова
Как много вопрошающих диванных грамотеев. Есть вопросы? Задавайте на сайте МО, ФСБ СК и др. А ЧЁ тут распинаетесь как будто что-то понимаете. Ну на крайний случай поезжайте на фронт ну хотя бы в качестве волонтеров вместо того чтобы писать отсебятину.
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53 мин.
Людмила Лиханова
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52 мин.
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