Увидеть Пятёрочку и… Для этого пришли?

Если бы в Великую Отечественную рассуждали так,то мы бы сейчас так не существовали,утюжить их на каждом метре нашей земли этих нацистов,да Украину очистить от этой нечисти

Людмила Лиханова

Как много вопрошающих диванных грамотеев. Есть вопросы? Задавайте на сайте МО, ФСБ СК и др. А ЧЁ тут распинаетесь как будто что-то понимаете. Ну на крайний случай поезжайте на фронт ну хотя бы в качестве волонтеров вместо того чтобы писать отсебятину.