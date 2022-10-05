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Перспективную экипировку для российских солдат назвали «Легионер»

Перспективную экипировку для российских солдат назвали «Легионер»

«Сотник» Стало известно о том, что в российской армии в скором времени будут применять новейшую экипировку очередного, уже четвертого, поколения с названием «Легионер», которая сменит в войсках «Ратник» и еще разрабатываемый и испытываемый «Сотник».

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