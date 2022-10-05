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Брак - это постепенное осознание того, что мама была права

Брак - это постепенное осознание того, что мама была права

Сцены из провинциальной жизни.Маленький городок, ателье пошива одежды.Клиент – продавцу:- Сколько стоит этот костюм?Продавец:- Что вы сказали, простите?- Я хотел узнать, сколько стоит вон тот костюм!Разобравшись, наконец, чего от него хотят, рассеянный и, по-видимому,глуховатый продавец громко кричит мастеру, который сидит в соседнейкомнате за стеной:- Эй, Степан, сколько стоит та серая двойка, которую ты шил дляпрезентации?- Девятьсот пятьдесят рублей, - рассеянно бормочет мастер, поглощенныйсвоим делом.

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