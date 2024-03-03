Скира: Кварацхелия ведёт переговоры с «Наполи» о продлении контракта до 2029 года

Полузащитник «Наполи» Хвичи Кварацхелия может продлить контракт с клубом. Как сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях, новое трудовое соглашение Кварацхелии до 2029 года будет предусматривать существенное повышение его заработной платы.
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