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Скира: Кварацхелия ведёт переговоры с «Наполи» о продлении контракта до 2029 года

Скира: Кварацхелия ведёт переговоры с «Наполи» о продлении контракта до 2029 года

Полузащитник «Наполи» Хвичи Кварацхелия может продлить контракт с клубом. Как сообщает журналист Николо Скира в социальных сетях, новое трудовое соглашение Кварацхелии до 2029 года будет предусматривать существенное повышение его заработной платы.

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