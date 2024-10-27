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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каори Сакамото: «Рада победе, но разочарована тем, как выступила. Я приму это разочарование близко к сердцу и сделаю его своей мотивацией»

Сакамото победила по сумме двух программ, но уступила Рино Мацуике в произвольной. «Я рада победе, но очень разочарована тем, как выступила.

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