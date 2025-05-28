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Девятый испытательный полёт сверхтяжёлой ракеты-носителя SpaceX Starship закончился полным провалом: ускоритель Super Heavy взорвался, ракета Starship сгорела в атмосфере

Девятый испытательный полёт сверхтяжёлой ракеты-носителя SpaceX Starship закончился полным провалом: ускоритель Super Heavy взорвался, ракета Starship сгорела в атмосфере

Сегодня в 19:36 по времени восточного побережья США (02:36 по московскому времени) с космодрома Starbase в штате Техас сверхтяжелая ракета-носитель SpaceX Starship отправилась в девятый испытательный полёт.

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