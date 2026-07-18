В России высказались о лишении Украины выхода к Черному морю

Россия знает болевые точки одесского порта, а значит двух недель будет достаточно для того, чтобы лишить Украину выхода к Черному морю, рассказал первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев.
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