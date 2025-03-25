Сийярто поддержал соглашение России и США по Черному морю

Соглашение России и США по судоходству в Черном море поддерживает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, заявил он 25 марта в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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