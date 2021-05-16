На неделю Уссурийск отключат от горячей воды

На неделю Уссурийск отключат от горячей воды

17 мая на четырех улицах Уссурийска отключат горячую воду. Специалисты АО "УПТС" начнут плановый ремонт на сетях водопровода, сообщили ИА UssurMedia на предприятии.

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