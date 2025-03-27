Ямал делится опытом: участники «Время героев» изучают регион

В рамках стажировки участники федеральной программы познакомились с ключевыми направлениями развития Ямала, включая патриотическое воспитание молодежи, адаптацию участников СВО, культуру коренных народов и инновационные производства.
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