Сможет ли ЗРК С-500 «Прометей» защитить Крымский мост от ударов ВСУ

Как утверждает американское профильное издание Military Watch Magazine, Минобороны РФ развернуло «свой единственный полк систем ПВО большой дальности С-500 для защиты моста через Керченский пролив, соединяющего полуостров Крым с материковой Россией».
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