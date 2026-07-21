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Джонстон о Моргане Райлли: «Ожидается, что «Торонто» все-таки обменяет его до начала сезона»

Инсайдер Крис Джонстон высказался о ситуации вокруг защитника «Торонто» Моргана Райлли .  Ранее сообщалось, что 32-летний защитник предоставил список из четырех клубов Западной конференции, в которые он готов перейти.

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