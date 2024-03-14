Стартовала работа информационного центра ЦИК

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила о старте работы информационного центра ЦИК. По традиции, накануне первого дня голосования комиссия докладывает о готовности всей избирательной системы к выборам.
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