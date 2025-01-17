В Госдуме предложили учитывать оценку по истории для поступления в вуз

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду» Александр Аксененко подал обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением включить историю в число предметов, оценка по которым будет учитываться при поступлении в вуз.
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