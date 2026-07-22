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Газета.ру

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Министр экологических преобразований Франции Барбю объявила об уходе

Министр экологических преобразований Франции Барбю объявила об уходе

Глава французского министерства экологических преобразований Моник Барбю объявила в соцсети LinkedIn покидает пост после решения парламента одобрить законопроект о разрешении использования спорных пестицидов ацетамиприда и флупирадифурона.

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