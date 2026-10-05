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Татар-информ

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Bloomberg: НАТО разрабатывает стратегию быстрой победы на случай войны с Россией

Bloomberg: НАТО разрабатывает стратегию быстрой победы на случай войны с Россией

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе – американский генерал Алексус Гринкевич разрабатывает стратегию быстрой победы на случай гипотетического нападения России на восточный фланг военно-политического блока.

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