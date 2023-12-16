Овечкин завтра попробует прервать антирекордную серию без голов

Унылая серия без заброшенных шайб у лидера «Вашингтона» достигла уже 11 матчей кряду, после того как накануне 38-летний российский форвард ушел с площадки без голов в проигранном его командой выездном матче против «Филадельфии» (3:4 в серии буллитов).