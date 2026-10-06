План Драпатого: ВСУ будут сопротивляться 30 лет. Правда, украинские главкомы столько не живут Об искоренении необандеровщины можно будет говорить, когда сменятся поколения «Первый в своем роде план войны» подготовили главком ВСУ Михаил Драпатый и его команда.