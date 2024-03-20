США помешали G7 осудить выборы в России – СМИ

США заблокировали текст заявления «Группы семи» с осуждением итогов президентских выборов в РФ. В политических кругах уверены, что Вашингтон пытается снизить риск российского вмешательства в собственную президентскую кампанию, пишет La Repubblica со ссылкой на источники.
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