Министерство обороны Словакии подаст в суд на бывшего главу ведомства за государственную измену из-за передачи истребителей МиГ-29 Украине

Правительство Словакии намерено подать в суд на своего бывшего министра обороны Ярослава Надя за предполагаемую государственную измену, связанную с одобрением передачи Украине в прошлом году истребителей МиГ-29 стоимостью более 500 миллионов евро.
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