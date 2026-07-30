Корейский полуостров входит в атомную подводную гонку Северная и Южная Корея вступили в новую фазу военно-морского соперни.
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Корейский полуостров входит в атомную подводную гонку Северная и Южная Корея вступили в новую фазу военно-морского соперни.
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