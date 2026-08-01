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Царьград

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Прорыв мигрантов в Сеуту: Подготовка, о которой почему-то молчат. Проект "Рыбарь" раскрыл подробности

Прорыв мигрантов в Сеуту: Подготовка, о которой почему-то молчат. Проект "Рыбарь" раскрыл подробности

Массовый прорыв в Сеуту не возник из ниоткуда и не был стихийной реакцией на "открытую границу", вопреки заявлениям западной прессы, которая старается отмалчиваться и не комментировать тот ужас, который возник в Испании.

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