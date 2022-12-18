Майк Браун оштрафован на 25 000 долларов за то, что набросился на судью

Майк Браун оштрафован на 25 000 долларов за то, что набросился на судью

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун был оштрафован лигой на 25 000 долларов за то, что выбежал на площадку и набросился на судью во время недавнего матча против «Торонто» (124:123).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх