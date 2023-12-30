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Полиция выстрелила в дебошира с охотничьим ружьем на юге Москвы

В Москве мужчина с ружьем пытался пробраться в квартиру на Бирюлевской улице. Когда его попытались остановить полицейские, он навел на них ружье, поэтому стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие.

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