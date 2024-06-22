НОВОСТИ МИРА.
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НОВОСТИ МИРА.

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    А кто платить будет за этот хлам?Ведь эти груз-веки России не нужны. Зе,готовься,твоя карта крыта.https://youtu.be/-f...17.07.22==«Предус...

22.06.24==Власти США трясёт от успехов России, и они «бегают» от серьёзного разговора с нашей страной, включая обсуждение мирных предложений президента РФ Владимира Путина.

22.06.24==Власти США трясёт от успехов России, и они «бегают» от серьёзного разговора с нашей страной, включая обсуждение мирных предложений президента РФ Владимира Путина.

Об этом в беседе с журналистами заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, администрацию Белого дома в буквальном смысле трясёт от тех успехов, которые мы демонстрируем, передаёт РИА Новости.

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