22.06.24==Власти США трясёт от успехов России, и они «бегают» от серьёзного разговора с нашей страной, включая обсуждение мирных предложений президента РФ Владимира Путина.

Об этом в беседе с журналистами заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, администрацию Белого дома в буквальном смысле трясёт от тех успехов, которые мы демонстрируем, передаёт РИА Новости.
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