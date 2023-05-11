745 миллионов рублей выделили на строительство дорог в районах Забайкалья

В 2023 году из дорожного фонда 20 районам Забайкалья выделено 745 миллионов рублей на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт дорог местного значения и искусственных сооружений на них, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.