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745 миллионов рублей выделили на строительство дорог в районах Забайкалья

745 миллионов рублей выделили на строительство дорог в районах Забайкалья

В 2023 году из дорожного фонда 20 районам Забайкалья выделено 745 миллионов рублей на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт дорог местного значения и искусственных сооружений на них, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

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