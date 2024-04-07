Росгидромет: Волна паводка достигнет Оренбурга сегодня-завтра

К 10 апреля в Оренбурге стоит ожидать пик паводка. Об этом во время заседания правительственной комиссии проинформировал руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Шумаков.
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