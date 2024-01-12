Эксперт Серебров заявил, что удары США по Йемену могут привести к уходу Байдена

Действия США в Йемене могут привести к тому, что президент США Джо Байден лишится своего поста. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» старший научный сотрудник института Востоковедения РАН центра Арабских и Исламских исследований Сергей Серебров.
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