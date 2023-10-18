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Мировое обозрение

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Китай и Россия подписали крупнейшую в истории отношений двух стран «зерновую сделку»

Китай и Россия подписали крупнейшую в истории отношений двух стран «зерновую сделку»

Китай и Россия подписали крупнейший в истории отношений двух стран контракт стоимостью почти на 2,5 трлн рублей ($25,7 млрд ), по которому РФ поставит Китаю 70 миллион тонн зерновых, зернобобовых и масляничных грузов.

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