По адресу Санкт-Петербург, ул

На Садовой улице, 26 в Санкт-Петербурге находится одно из самых шикарных и старинных зданий Северной столицы, здание со своим предназначением, своими тайнами и загадками, с удивительной историей, зная которую невозможно остаться равнодушным.
На Садовой улице, 26 в Санкт-Петербурге находится одно из самых шикарных и старинных зданий Северной столицы, здание со своим предназначением, своими тайнами и загадками, с удивительной историей, зная которую невозможно остаться равнодушным.
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