enciclopediya-geografa

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    аффтур ты очередной тупой фуеплёт!!Фотографии, от ко...
  • Инна Диаманти (Брежнева)
    Не уютно. Я бы тут жить не хотела.Как выглядит квар...
  • Globo
    Совершенно не аргумент! Жильё должно быть надёжным, чтобы человека в нём не угробило. А так-то да, можно жить в палат...Почему американцы...

По адресу Санкт-Петербург, ул

По адресу Санкт-Петербург, ул

На Садовой улице, 26 в Санкт-Петербурге находится одно из самых шикарных и старинных зданий Северной столицы, здание со своим предназначением, своими тайнами и загадками, с удивительной историей, зная которую невозможно остаться равнодушным.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх