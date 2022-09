Гендиректор CD Project подтвердил выход обновлённой версии The Witcher 3: Wild Hunt до конца 2022 и анонсировал продолжение ещё не вышедшей The Witcher 4, страницу Atomic Heart удалят из Steam в СНГ-регионе, в Сети появились слухи о новой Call of Duty (2024), состоялся релиз Steelrising, Splatoon 3 обзавелась первыми оценками прессы, Merlino Games представила ретростелс в духе .