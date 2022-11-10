Российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит Лавров

Российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Джакарте Александр Тумайкин, российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии (пройдёт на Бали 15-16 ноября.