Daily Moscow

134 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Грушкина
    Да с такой политекой, хохлы скоро кремль разнесут.В граничащей с Ук...
  • DeeMon Z
    "мы люди маленькие, тёмные,.. барину виднее!"Лев Шлосберг: Реш...
  • DeeMon Z
    А ты походу хаваешь всё что тебе сверху в рот положат, даже не задумываясь, так как НЕЧЕМ! )))Лев Шлосберг: Реш...

Российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит Лавров

Российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит Лавров

Российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. Как сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Джакарте Александр Тумайкин, российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии (пройдёт на Бали 15-16 ноября.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх