Любовь Воропаева показала аромасвечи с запахом патриотизма и лицом SHAMAN

Российская поэтесса Любовь Воропаева в своем блоге в Facebook (деятельность в РФ запрещена) сообщила о продающихся на маркетплейсах аромасвечах с запахом России, патриотизма и победы, на которых изображен певец SHAMAN (Ярослав Дронов).
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