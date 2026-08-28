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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воспитанник «Челси» Ньютон погиб с другом во время похода в пустыне. Он сын экс-игрока и тренера «синих» Эдди Ньютона

34-летний Кассиус Ньютон, бывший игрок академии «Челси» и сын экс-футболиста и тренера клуба Эдди Ньютона , погиб во время похода в В Вади-Накаб возле Дубая.

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