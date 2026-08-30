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Регионы России

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«Балтика» разгромила «Родину» в РПЛ без отстранённого Талалаева

«Балтика» разгромила «Родину» в РПЛ без отстранённого Талалаева

Калининградская футбольная команда «Балтика» одержала уверенную победу над московской «Родиной» со счётом 3:0 в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

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