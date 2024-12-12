Россияне погасили часть просрочки перед банками

В октябре размер просрочки по кредитам в России снизился на 14 процентов. О том, что граждане погасили часть долгов перед банками, со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщает газета «Ведомости».
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