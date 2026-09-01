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Захарова: 10 россиян эвакуированы из Непала после наводнения

Захарова: 10 россиян эвакуированы из Непала после наводнения

REUTERS 10 граждан РФ эвакуированы после наводнения в северных районах Непала. Об этом 1 сентября сообщила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

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