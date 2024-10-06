Британский премьер заявил о переломном моменте конфликта Израиля и Ирана

ТАСС/ANDBZ/ABACA/Monasse Thierry Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что конфликт Израиля и Ирана подошел к опасному переломному моменту, и заявил, что нужно сделать все, чтобы избежать эскалации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии