Кризис доверия: как сделка по «Праще Давида» рассорила союзников НАТО

Турецкое агентство Anadolu опубликовало материал о сделке между Израилем и Грецией по системе ПВО «Праща Давида» на 3,1 млрд евро.
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