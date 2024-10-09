Послы ЕС одобрили Украине кредит до €35 млрд за счет активов РФ

Послы стран – членов Евросоюза предварительно согласовали механизм выделения Украине кредита на сумму 35 миллиардов евро, обеспеченного за счет доходов от замороженных российских активов, сообщает венгерское представительство в совете ЕС в социальной сети X.
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