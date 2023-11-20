Соблюдение прав предпринимателей при эксплуатации АПВГК – в фокусе внимания приморского бизнес-омбудсмена

На площадке Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марины Шемилиной прошло рабочее совещание, главный вопрос которого касался ввода в эксплуатацию автоматических пунктов весового и габаритного контроля (АПВГК).
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