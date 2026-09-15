Верховный Суд РФ оставил в силе приговор брянцу за госизмену

Верховный суд РФ признал законным и оставил в силе приговор жителю Брянской области Самвелу Мусаеляну, осужденному на 12 лет лишения свободы за госизмену.
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