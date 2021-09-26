Вечерняя Москва

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Глава Минздрава Японии допустил отмену ЧС в стране к концу сентября

Глава Минздрава Японии допустил отмену ЧС в стране к концу сентября

Глава Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии Норихиса Тамура предположил, что к концу сентября в стране может быть снят режим чрезвычайной ситуации, который был введен в начале лета из-за активного распространения COVID-19.

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