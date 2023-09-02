Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Гауфф о том, что на ее матч пришел Джастин Бибер: «Я его увидела и после этого ни одного гейма не отдала»

В третьем круге US Open она обыграла Элизу Мертенс – 3:6, 6:3, 6:0. Джастин Бибер был на трибунах со своей женой Хейли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх