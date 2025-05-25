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Ван Дейк о «ПСЖ» в ЛЧ: «Удивительно, что «Ливерпуль» победил, когда они доминировали в 1-м матче. Я был впечатлен их стилем игры, у них хорошая динамика и отличный тренер»

«Ливерпуль» вылетел из турнира, уступив парижанам по сумме двух матчей (1:0, 0:1, 1:4 по пенальти). Команда Луиса Энрике сыграет в финале Лиги чемпионов против «Интера».

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