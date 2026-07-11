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Россиянка Таисия Стопченко выиграла чемпионат мира среди юниоров в парусном спорте

Россиянка Таисия Стопченко завоевала золото юниорского чемпионата мира по парусному спорту. Соревнования проходили в Испании с 3 по 10 июля.

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