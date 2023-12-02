НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 610 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    У Арестовича не до конца ещё проветрились от дурости мозги... Неизбежная драма для хохлов уже не может быть виртуаль...Экс-советник в оф...
  • алексей гришин
    Красавчики да🤣 ложили они свой маленький корейский шлен на американское рыло...Власти КНДР обеща...
  • Михаил А
    Если есть такая возможность,давно пора.Власти КНДР обеща...

Экс-сотрудник СБУ — Зеленскому о «лёгкости возврата Крыма» в состав Украины: Это приведёт к партизанской войне

Экс-сотрудник СБУ — Зеленскому о «лёгкости возврата Крыма» в состав Украины: Это приведёт к партизанской войне

В ходе многомесячной подготовки к вначале весеннему, а затем и летнему контрнаступлению ВСУ киевские глашатаи наперебой грозились стремительным прорывом российской обороны и возвратом к так называемым границам 1991 года, включая «возврат» Крыма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх