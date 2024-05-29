МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 125 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стефания Новак
    Пора уже играть в не понятно во что. Они на нас плюют , по-хамски с нами разговаривают и уже почти 10 стран талдычут ...Мы вам верили, а зря
  • Патриот Сусанин
    Я думал, что Все Давно уяснили, что Едим Россию, это организация, которая Давно маскируется под партию!!!Ветераны СВО выдв...
  • Надежда Белугина
    Успехов соседям и мирного разрешения конфликтов. Россия с вами.США, Великобритан...

Руководство США расчитало что при ответном ядерном ударе РФ, лишь 1% российских ракет поразит их территории

Руководство США расчитало что при ответном ядерном ударе РФ, лишь 1% российских ракет поразит их территории

Армавирская рлс Вчера 2,8K прочитали При определении масштабов российского ответа на атаки стратегических РЛС "Воронеж" в Армавире и Орске, важно понимание хронологии событий и причинно-следственных связей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Учебный центр ФПС
Вообще не поразит!
Ответить
13 час.
федор
Пиндосовские сказочники! Для вашей ублюдочной страны всего хватит , не беспокойтесь бесы. Исчезните однозначно!!!!!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх