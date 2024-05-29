Руководство США расчитало что при ответном ядерном ударе РФ, лишь 1% российских ракет поразит их территории

Армавирская рлс Вчера 2,8K прочитали При определении масштабов российского ответа на атаки стратегических РЛС "Воронеж" в Армавире и Орске, важно понимание хронологии событий и причинно-следственных связей.
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